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شاهدوا ليلى إسكندر تكشف سبب إخفائها وجه إبنها “يوسف”.. متل القمر ومبسوطة فيه قد الدني

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كشفت الفنانة ​ليلى إسكندر​ سبب حرصها على عدم نشر صورة طفلها “يوسف” عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت في مقطع فيديو: “الكل عم يطالبني بنشر صورة (يوسف)، اوعا تفكروا أنوا ما عبالي فرجيكن ياه لأن متل القمر، ومبسوطة فيه قد الدني، ومو خايفة من العين والحسد لأن بعرف بتحبوه من قلبكن”.

وأضافت: “والي بدو يشوف (يوسف) بيتي ومكتبي مفتوح ايلكن، بس أنا ما عم صور (يوسف) كرمالوا، لان ايلو حق وقت يكبر يقرر إذا بدو يكون مشهور أو لاء، وهو وقت يكبر رح يكون ايلو شخصيتوا الخاصة، أنا ما ايلي حق طلعوا على السوشيال ميديا”.

وتابعت: “وأنشر وجهه وأستغل ابني بكري بس يكبر يقلي ليش هيك عملتي، والله يخليه ويخلي أولادكم لا يحرم إنسان من هل نعمة، بس حبيت فسرلكن هل شغلة حتى ما حدا يزعل مني”.

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