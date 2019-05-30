الصفحة الرئيسية فن شاهدوا ليلى اسكندر تستغل “العاصوف” وتتغزل بزوجها “جهيمان”

شاهدوا ليلى اسكندر تستغل “العاصوف” وتتغزل بزوجها “جهيمان”

بواسطة -
0 0
layla iskandar y

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر صورة لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان وهو يجسد دور جهيمان في مسلسل العاصوف وأثارت ضجة كبيرة في الشارع السعودي وأدت الى إغضاب العديد من متابعي المسلسل الرمضاني عند تغزلها في زوجها بشكل مبالغ فيه من خلال صور مسلسل العاصوف.

كانت الفنانة ليلى دائما ما تنشر صور لزوجها عبر “إنستغرام” من كواليس تصوير المسلسل وصور خلال تحضيره لدور جهيمان الذي أداه بكل احتراف وجرأة معلقة على الصورة “شو لبقتلك الأبوة.. وشو بيلبقلك النجاح 2018-2019 تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة إنتو..شكرا، زوجة فخورة”

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

#proudwife @yaqoub_alfarhan 🇸🇦 شو لبقتلك الابوة..وشو بيلبقلك النجاح..٢٠١٨-٢٠١٩ تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة انتو..شكرا..ليلى 🌸

A post shared by ليلى اسكندر | LAYLA ISKANDAR (@layla_iskandar) on


كما نشرت صورة أخرى تجمعهما سويًا في مواصلة لحالة الغزل والعشق تحت عنوان ”رمضان سيلفي” ، قائلة ” كنت أدور عن وطن.. لين لقيته بلاد ” .


لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.