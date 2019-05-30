شاهدوا ليلى اسكندر تستغل “العاصوف” وتتغزل بزوجها “جهيمان”

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر صورة لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان وهو يجسد دور جهيمان في مسلسل العاصوف وأثارت ضجة كبيرة في الشارع السعودي وأدت الى إغضاب العديد من متابعي المسلسل الرمضاني عند تغزلها في زوجها بشكل مبالغ فيه من خلال صور مسلسل العاصوف.

كانت الفنانة ليلى دائما ما تنشر صور لزوجها عبر “إنستغرام” من كواليس تصوير المسلسل وصور خلال تحضيره لدور جهيمان الذي أداه بكل احتراف وجرأة معلقة على الصورة “شو لبقتلك الأبوة.. وشو بيلبقلك النجاح 2018-2019 تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة إنتو..شكرا، زوجة فخورة”



كما نشرت صورة أخرى تجمعهما سويًا في مواصلة لحالة الغزل والعشق تحت عنوان ”رمضان سيلفي” ، قائلة ” كنت أدور عن وطن.. لين لقيته بلاد ” .

#العاصوف اللي يؤدي شخصيه جهيمان هو الممثل السعودي يعقوب فرحان الغامدي متزوج من الفنانه اللبنانيه ليلى اسكندر مسيحيه الجنسيه ولعب دور البطوله في مسلسل حاره الشيخ . — راح زمني انا أخر حبه (@salahhaneef6) May 20, 2019

يعقوب الفرحان ليه يتزوج ليلى اسكندر😒 — Malak🎼 (@Malak91183) May 21, 2019



