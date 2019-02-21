شاهدوا ليلى اسكندر تعرضت لهجوم وردّها قويّ.. وتعتذر بسبب فستانها

هجوم كبير تعرضت له الفنانة ​ليلى اسكندر​ من عدد من النشطاء حيث وجهوا لها تعليقات وعبارات نابية مثل من بينها :”زبالة المملكة العربية السعودية”.



اسكندر وكعادتها لم تسكت عن حقها بالردّ وقالت: “برفع فيكِ بلاغ، طهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين، كنت اسكت كثير على ناس مثلك بس هلق لازم تنسجنوا كفى”.



وتابعت: “انا زبالة؟ لأني أعيش ومتزوجة في السعودية؟ طيب سؤال ممكن أعرف إنت كيف تكره شخص من غير ماتعرفو كيف تقرر تسبو وتسب بلد كامل وانت ماعمرك شفتو أو شفت البلد؟ الكره لن يفيدك شيء بالحياة، صدقني الكره بيرجعلك وبس كفى استهزاءا بمشاعرنا”.

ليلى من الفنانات اللواتي يتعرضن دائما الى انتقادات وتعليقات لا تليق بأي فنانة وبالمقابل تمتلك عدد كبير من المتابعين الذين يعبرون دائما عن اعجابهم ومحبتهم لها ولزوجها الممثل يعقوب الفرحان.