ابنة احمد زاهر تلفت الأنظار برقصها مع نجل الفنان مصطفى قمر في زفاف هنادي مهنا، فالفنانة المصرية الشابة ليلى زاهر ظهرت بمقطع فيديو لها وهي منسجمة بالرقص وتتمايل مع تيام مصطفى قمر في حفل زفاف الثنائي هنادي مهنا واحمد خالد صالح بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تناقلت حسابات السوشيال ميديا المزيد من مقاطع الفيديو من حفل زفاف الفنانين هنادي مهنا واحمد خالد صالح، وظهر في إحداها رقص الفنانة الشابة ليلى زاهر، الإبنة الكبرى للممثل أحمد زاهر، وهي ترقص وتتمايل بكل رشاقة ومرح الى جانب الفنان تيام مصطفى قمر، نجل المطرب مصطفى قمر، وعدد آخرين من نجوم الفن بينهم شيماء سيف

ورغم أن مقطع الفيديو جاء عفوي بين الثنائي ليلى وتيام، إلا ان بعض الجمهور انهال عليهما بالتعليقات التي تمنوا فيها بأن يجمع الثنائي قصة إرتباط، لكن عدد أخر من الجمهور إعتبر بأنهما ما يزالان بسن صغيرة على الارتباط









