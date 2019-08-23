شاهدوا.. لينا الفيشاوي تكشف تفاصيل خلافها مع والدها: “لا يريدني أن أعيش حياة كريمة”

كشفت ​لينا الفيشاوي​ كريمة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عن تفاصيل خلافها مع والدها حيث نشرت مقطع فيديو علقت خلاله على صدور حكم بالحبس ضد والدها لعدم سداده النفقة الخاصة بها، واشارت إلى أنها لم تلتق به إلا حينما كان عمرها 3 سنوات.

وكشفت لينا في الفيديو انها كانت تعلم أنه كان هناك مشكلات بين والدتها ووالدها، حيث كانت تعتقد أن تلك المشكلات تتعلق بالمصروف والنقود.

وعن سفرها خارج مصر مع والدتها اشارت لينا الى ان والدتها كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابها معها لتستكمل دراستها هناك، فوافق أحمد الفيشاوي بشرط أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سوف تدرس فيها ابنته، وتم ذلك بالفعل، موضحة ان الحياة في بريطانيا صعبة جداً ومكلفة، في حين أن والدها لم يتحمل مصروفها، وبعد ذلك تفاجأت بصدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم سداد النفقة، لافتة إلى أن أبيها هاتفها بعد ذلك وطالبها بأن تكون جزءا من حياته وتعود للعيش معه.

كما أكدت لينا انها استغربت حديث أبيها معها لأنها لم تشعر مرة أنه يهتم بها ويريد أن تكون جزء من حياته، لافتة إلى أنها تظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالنقود والمصروف ولا يريدها ان تحظى بحياة كريمة وتعليم راق.