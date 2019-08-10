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شاهدوا.. ماذا فعلت ليليا الاطرش واثار ضجة على مواقع التواصل!

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تحرص الفنانة ليليا الأطرش على مشاركة متابعيها بأجدد الصور والمقاطع التي تنقل من خلالها يومياتها بكل عفوية وحب، ولا تكترث للانتقادات التي تصلها من البعض بسبب نحافتها تارة وملابسها الكاشفة وعمليات التجميل تارة أخرى.

ونشرت اخيرا مقاطع طريفة وهي تغني وترقص داخل السيارة على انغام اغنية النجظ المصري عمرو دياب “ده لو تساب”، وبدت في غاية السعادة ومفعمة بالحياة والحركة، ولفتت الانظار ببشرتها النقية والصافية وراشقتها الكبيرة.

كذلك نشرت مقطع اخر وهي تغني وتتمايل مع صديقتها على الالحان الخليجية وحققت عفويتها اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها وملامحها الناعمة.

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