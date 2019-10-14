شاهدوا ماذا فعل زوج الدكتورة خلود بشعرها.. وإليكم السبب!

أشعلت الدكتورة خلود مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها برفقة زوجها وابنتها الكبرى في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”.

وبدت فيه وهي تجلس فيما يقوم أمين بقص خصلة من شعرها ومن شعر الطفلة تضامناً مع مرضى سرطان الثدي.

وأبدت الكثير من الحماس لذلك وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات على تلك الحسابات حيث أثنى اعدد كبير من المتابعين على تصرفها ورأوا أنه إنساني للغاية.

وحقق المقطع المصور أكثر من 105 آلاف اعجاب. ويشار إلى أن خلود وأمين أشعلا المواقع في وقت سابق بعد انتشار فيديو ظهر فيه الأخير وهو يرقص بالسيف على الطريقة التقليدية أثناء زيارة قام بها للأردن.

وحقق من خلال ذلك نسبة مشاهدة عالية جداً وعبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بعفويته.