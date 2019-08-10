شاهدوا ماذا قالت أصالة للجنة تحكيم “ذا فويس” وأحدث ضجة؟

قالت أصالة في لقاء مع برنامج “أغاني أغاني”، على هامش حفلها في مهرجان “صلالة” بعمان، ضاحكة عن لجنة تحكيم The voice الجديدة: “الله يعينكم على بعضكم”.

ووجهت المطربة أصالة رسالة خاصة للمطربة سميرة سعيد، وباركت لها على انضمامها للجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج The Voice.

وخصت سميرة برسالة قالت فيها: “سميرة سعيد حبيبتي وروحي وبيت سري، أي شيء أفكر فيه أول إنسان يخطر على بالي اشتكيله هي سميرة، الله يوفقها، أنا متأكدة أنها ستضيف للبرنامج”.

فيما قالت عن راغب علامة إنه فنان وأستاذ كبير وتحب نظرته للحياة، أما محمد حماقي هو صديق عزيز عليها.

وعن أحلام قالت إنها ستقوم بخبطات إعلامية فهي ملكة الملوك، متمنية لهم التوفيق جميعاً.

يشار إلى أن أصالة طرحت أحدث أغنياتها، التي حملت اسم “نكتة بايخة”، كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد‎