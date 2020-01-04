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شاهدوا رانيا يوسف تتحدث عن توقعتها لعام 2020.. ماذا قالت عن الرقم 13!

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رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو من لقائها في برنامج Hia TV، كشفت فيه عن أمنياتها في العام الجديد.

وقالت إنها متفائلة بالعام الجديد 2020 لأنها تفضل الأرقام الزوجية وتتمنى أن تحقق نجاحاً كبيراً في الفترة المقبلة.

وكشفت عن انزعاجها وسعادتها في نفس الوقت بتحقيقها التريند 13 مرة قائلة: “على الرغم من أن هذا الرقم أعتبره نحساً لكن في نفس الوقت أمر يسعدني”.

وأضافت: “بناتي أهم شيء في حياتي وربنا يخليهم ليا”.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حالياً مسلسل “الآنسة فرح”، والذي يشارك البطولة فيه أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد كيلاني.

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