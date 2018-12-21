شاهدوا.. ماذا قال أحمد فلوكس عن طليقته وزوجته الحالية هنا شيحة؟

استضافت الإعلامية سمر يسري في برنامجها “حفلة 11” الفنان أحمد فلوكس الذي تحدث عن طليقته، فقال إن الله أكرمه قبل ذلك بأم ابنه وهي كانت سيدة رائعة وأنهما الآن أصدقاء.

وأضاف: “عندما تكون هناك عشرة فطبيعي في وقت الانفصال أن يحدث غضب ولكن عندما يهدأ الإنسان فلابد أن يتذكر بعض المواقف الجيدة بينهما حتى لو لم يكن هناك أطفال، فهنا يظهر الأصل ويبدأ التعامل بالحسنى بينهما”.

وأردف: “أكرمني الله بزوجتي “هنا شيحة”، وهي إنسانة جميلة جداً وعاقلة جداً وتعرف كيف تتعامل مع وضع كهذا ولأن لديها أولاداً فهي تعرف الوضع الذي أنا فيه، وبالمناسبة هما صديقتان جداً بمعنى الكلمة- ويقصد طليقته وزوجته الحالية هنا شيحة-، فأم ابني سيدة محترمة جداً وخلوقة جدا وهو نفس الأمر عند “هنا”، فالاثنتان تفهمان الدنيا ولذلك تتعاونان وهو المفروض لا أن يكون هناك مشاكل”.