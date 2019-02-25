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شاهدوا ماريا كاري تخضع لعملية تكميم معدة وأحدث إطلالتها الصادمة

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Mariah Carey, 49, flaunts her very slender waistline in stunning photo

ماريا كاري

تحدثت العديد من المواقع العالمية عن خضوع المغنية العالمية ماريا كاري لعملية تكميم معدة، وأشار موقع ET! إلى أنها أجرت العملية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.

وبحسب ما نقل الموقع عن مصدر مقرّب منها بأنّه لطالما عانت كاري من مشاكل مع وزنها، سواء بالزّيادة أو النّقصان، فعندما تكون تتحضّر لمشروعٍ جديد، تُصاب بالقلق وتتبع حمية صارمة لتخسر الوزن الزّائد، وبعد انتهاء المشروع، تعود لعاداتها الغذائية غير المُتوازنة، فتكسب الوزن من جديد.

وظهرت كاري بأجدد إطلالتها حيث شاركت الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفلها الأخير الذي أقامته ليلة الخميس الماضية في لاس فيغاس.

وكان لافتاً الرشاقة التي بدت على جسمها وعلّقت على الصورة بالقول:” حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر.. لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة. حفلي القادم سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour”.

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