شاهدوا.. ماغي بو غصن تنشر صورة لها بعد الجراحة ورسالة مؤثرة

لمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم أمس، نشرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ صورة تعني لها الكثير كما قالت وهي اول صورة إلتقطتها بعد إجرائها للعملية الجراحية خلال الفترة الماضية.

وأرفقت الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتسجيل صوتي قالت فيه:”اليوم عيد ميلادي، أحببتُ مشاركتكم في هذا التسجيل الصوتي، وهذه الصورة التي تعني لي الكثير.

صحيح أنّ الإنسان لديه تاريخ واحد يحتفل فيه بذكرى ميلاده، ولكن هناك أكثر من تاريخ في حياته بمثابة محطات، ومنها في حياتي منذ اليوم الذي دخلتُ عالم السوشيل ميديا، وتعرفت إليكم وتعرفتم إليّ أكثر، وشهدت على هذا الكم من الحبّ الذي نتشاركه من خلال دعمكم ومحبتكم وصلاتكم عندما يحتاج الإنسان للصلاة”.

وأضافت:”هذه المحبة الكبيرة التي أعتبرها عائلتي. أنتم عائلتي الكبيرة، أحبكم كثيراً، وشكراً على كلّ تعليق، وأتمنى أن أبقى عند حُسن ظنّكم وأن نتشارك دائماً كلّ ما هو أجمل”.