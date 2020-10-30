حطّمت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ رقماً قياسياً بتحديها نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، في ​تمرينات البطن​ خلال 45 ثانية.

ونشرت مايا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن، وتجاوزت الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية متابعيها.

وعلّقت مايا على الفيديو، قائلة: “أنا مايا دياب قبلت التحدي كريستيانو رونالدو، وإنتو، كم معدة فيكن تعملوا ب 45 ثانية؟! خلينا نشوف”.

وكان كريستيانو قد أطلق مبادرة في شهر نيسان/أبريل الماضي، لحث الناس على ممارسة ​الرياضة​ في المنزل خلال جائحة ​كورونا​، وهو ما لاقى إهتماما كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





