شاهدوا.. مايا دياب تغني لممثل مصري “يا حسن”!

شاركت النجمة مايا دياب متابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو تهدي فيه الممثل حسن الرداد أغنية “يا حسن” وذلك في كواليس مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تشارك بها في موسم الرياض.

وتشارك مايا فى بطولة هذه المسرحية إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل ماجد المصري، إيمان العاصي، حسن الرداد، حمدى الميرغني، هالة فاخر، شيماء سيف، سعد الصغير، وإنجي علي. والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج الدكتور أشرف زكي.