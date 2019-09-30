شاهدوا.. مايا نعمة “مس بكيني فيتنس” تثير موجة انتقادات بالمايو بنحافة زائدة ووجه يشبه الباربي

اتجهت الفنانة اللبنانية ​مايا نعمة​ مؤخراً إلى الرياضة خصوصاً كمال الأجسام حيث يهتم بتدريبها حبيبها مدرب اللياقة البدنية ​شربل أبو خطار​ وقد حازت ألقاباً عديدة من بينها بطولة العالم للمحترفين عن فئة “مس بكيني فيتنس”.

وبالطبع فإن هذه الرياضة تؤثر على قوام المرأة ليصبح مشدوداً أكثر بعضلات أكثر كما أنه يفقدها الكثير من الوزن فيما يصبح جسمها منحوتاً.



وقد لاقت صورة لـ مايا نشرتها أمس في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات وتعليقات بعضها اعتبر أنها كانت أجمل في السابق وأن هذه الرياضة القاسية التي تمارسها أفقدتها الكثير من أنوثتها، إذ بدت مختلفة كلياً عما كانت عليه لدى مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثالث وعلقت مايا على الصورة :””أياً يكن ما تأكله وتضعه داخل جسمك فسوف يكشفه مظهرك. لا تكذب على نفسك.وحين تتناول الطعام غير الصحي سيظهر ذلك. تناول المزيد من المأكولات الصحية، قدم لجسمك كمية كافية من الماء، الحق في النوم لعدد ساعات كافية وستحصل على النتيجة التي تتمنى”.

وانتقدها المتابعون خصوصاً لجهة نحافتها الزائدة التي كانت ظاهرة في الصورة حيث اكتفت مايا بارتداء لباس سباحة مكون من قطعتين، فبدأ بطنها ممسوحاً وساقاها نحيلتان كما أن وجهها أصبح يشبه وجه دمية الباربي.