شاهدوا.. مايا نعمة “مس بكيني فيتنس” تثير موجة انتقادات بالمايو بنحافة زائدة ووجه يشبه الباربي

اتجهت الفنانة اللبنانية مايا نعمة مؤخراً إلى الرياضة خصوصاً كمال الأجسام حيث يهتم بتدريبها حبيبها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار وقد حازت ألقاباً عديدة من بينها بطولة العالم للمحترفين عن فئة “مس بكيني فيتنس”.
وبالطبع فإن هذه الرياضة تؤثر على قوام المرأة ليصبح مشدوداً أكثر بعضلات أكثر كما أنه يفقدها الكثير من الوزن فيما يصبح جسمها منحوتاً.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Whatever you eat and put inside your body will show on the outer . Don’t lie to yourself. Eating junk will make you look like junk 😊 Eat more of the healthy foods🍳🍗🍠🥔🥬🥒🌽🥕🥦🥑🍆🍅🥝🍒🥭🍍🥥🍌🍇🍏🍋🍌, give your body the right amount of 💦 water, the right hours of sleep and you will get the result that you want 😍 #denmark #mayanehme #singer #dancer #hazmieh #sour #مايا_نعمة #bikinimodel #fitnessbikinimodel #fitnessmotivation #fitspo #fitgirl #instamood #instalike #shredded #happy #passion #mayaschoolofartsofficial #glam #glamourous #pic #picoftheday #bestoftheday #Love #thesecret—————————————————— @mayaschoolofartsofficial @cakitchen.me @cak_gym @caksupplementstore
وقد لاقت صورة لـ مايا نشرتها أمس في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات وتعليقات بعضها اعتبر أنها كانت أجمل في السابق وأن هذه الرياضة القاسية التي تمارسها أفقدتها الكثير من أنوثتها، إذ بدت مختلفة كلياً عما كانت عليه لدى مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثالث وعلقت مايا على الصورة :””أياً يكن ما تأكله وتضعه داخل جسمك فسوف يكشفه مظهرك. لا تكذب على نفسك.وحين تتناول الطعام غير الصحي سيظهر ذلك. تناول المزيد من المأكولات الصحية، قدم لجسمك كمية كافية من الماء، الحق في النوم لعدد ساعات كافية وستحصل على النتيجة التي تتمنى”.
وانتقدها المتابعون خصوصاً لجهة نحافتها الزائدة التي كانت ظاهرة في الصورة حيث اكتفت مايا بارتداء لباس سباحة مكون من قطعتين، فبدأ بطنها ممسوحاً وساقاها نحيلتان كما أن وجهها أصبح يشبه وجه دمية الباربي.