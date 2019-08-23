شاهدوا.. مايلي سايرس: جربت المخدرات والخيانة والعري.. لكن لم أخن ليام

كشفت النجمة ​مايلي سايرس​ عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن الخيانة ليست سبب انفصالها عن زوجها النجم ليام هيمسوورث.

وأكدت أنها لم تخن ليام، وتابعت:”لا أملك ما أخبئه”، وترفض مايلي اتهامها بجريمة لم ترتكبها.

مايلي قالت أن في صغرها جربت المخدرات وخانت في علاقاتها العاطفية وطردت من فندق ترانسيلفانيا لأنها اشترت لـ ليام قالب حلوى على شكل عضو ذكري وتصرفت بطريقة غير لائقة كما أنها لديها الكثير من الصور العارية أكثر من أي امرأة في التاريخ على الإنترنت، ولكن منذ أن عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين ليام لم تكذب، وقد نضجت.

وذكرت مايلي أنها قررت أن تأخذ قرار صحي لها، وهي أكثر صحة وسعادة الآن منذ أي وقت مضى.

وختمت :”أنا فخورة بالقول أنني في مكان مختلف عن الذي كنت فيه حين كنت أصغر سناً.”

مايلي وليام أعلنا انفصالهما بعد أن رصدت مايلي وهي تقبل كايتلين كارتر التي تواعدها حالياً.