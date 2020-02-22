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شاهدوا..ما الذي فعلته العاصفة في منزل جورج كلوني الفخم!

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George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis

تعرض المنزل الصيفي للنجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين لأضرار كبيرة اضافة الى المنطقة المحيطة به جراء الفيضانات التي تضرب عدة مناطق جنوبي إنكلترا.

وتداولت وسائل الاعلام العالمية مجموعة من الصور التي تم التقاطها من الجو لحجم الضرر الذي اصاب أجزاء كبيرة من المنزل، فضلاً عن غرق الحديقة وملعب التنس تماماً. كذلك الشرفة الأرضية، بعد أن غمرتهم مياه نهر بعد الفيضان.

يشار إلى أن البيت الذي يمتلكه الممثل العالمي يقع على جزيرة في قلب نهر التايمز في بلدة بريركشاي ويعود إلى القرن السابع عشر، ويقدر سعره بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى تعرضت إلى موجة طقسٍ سيء خلال الأيام الماضية إذ بسبب العاصفة “دينيس” التي ضربت المنطقة المصحوبة بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ قوية ادت الى فياضانات وانزلاقات في التربة.George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis

George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water: £12m Grade-II listed home becomes submerged after Storm Dennis

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