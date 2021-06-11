تحدث الإعلامي المصري ​رامي رضوان​ عن تطورات الحالة الصحية للممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​، مشيرا الى انها غير مستقرة.

وكتب رامي رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

وتلقى رضوان العديد من التعليقات من قبل المتابعين.

وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل pic.twitter.com/2T7HJtQAOy — Ramy Radwan (@RamyRadwan) June 11, 2021