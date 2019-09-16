شاهدوا ما الذي يدفعه عمرو دياب ومحمد رمضان للضرائب عن حفلاتهما!

استضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية التي تكلمت عن قيمة الضريبة العقارية التي تم جمعها على الحفلات التي أقيمت في الساحل الشمالي ومختلف المناطق.

وأشارت في حديثها الى أن “المصلحة تحصل ثلاثة أنواع من الضرائب، الأول على الأراضي الزراعية، والثاني على العقارات، والثالث على الملاهي والمحلات”.

وأضافت: “كما يتم تحصيل ضريبة على الحفلات الغنائية والسينمات والمسارح، مع إعفاء الحفلات ذات الطابع القومي ومباريات كرة القدم”.



أما عن قيمة هذه الضرائب، فقالت: “تم تحصيل 4.5 مليون جنيه، ضرائب عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، وهو رقم لم يتحقق في كل العصور، فضلاً عن 3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسيقار ياني”.

وذكرت أن حفلة النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي رغم ان عدد الحضور كان كبيراً إلا أن حصيلة الضريبة المحصلة عليها كانت مليوني جنيه وذلك لأن هناك عدداً كبيراً من التذاكر كانت مخفضة، أما الفنان محمد رمضان فكانت الضريبة المحققة على حفله بالساحل الشماليو490 ألف جنيه فقط كذلك حفلتي رابح صقر ومحمد عبده حققتا نصف مليون جنيه”.