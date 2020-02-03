شاهدوا.. ما حقيقة وفاة منال سلامة؟

إنتشرت في الساعات الماضية خبر وفاة الممثلة ​منال سلامة​ زوجة المخرج عادل أديب خلال أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، الا ان النفي جاء سريعا من منال نفسها التي قالت ان الموضوع لا صحة له ومجرد اشاعة فنشرت فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه



وقالتمنال سلامةخلال الفيديو :” انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا … شكرا ”.