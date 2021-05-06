بقلق بالغ يتابع محبو وجمهور الممثلين المصريين ​سمير غانم​ و​دلال عبد العزيز​ وضعهما الصحي بعد إدخالهما إلى المستشفى للعلاج.

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ​فيروس كورونا​، الدكتور ​حسام حسني​، تطورات الحالة الصحية للفنانين الذي يشرف على علاجهم من فيروس كورونا المستجد، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن دلال عبد العزيز ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى وتشهد حالتها تأرجحا بين الاستقرار وعدمه، مشيراً إلى الفنان سمير غانم، وضعه يشهد خللا ولم تتم السيطرة عليه بعد.

وأول تعليق من الممثلة ​إيمي سمير غانم​، عبر حسابها الخاص على موقع للتواصل الاجتماعي بخصوص وضع والدها ووالدتها كانت مشاركتها لصورة تتضمن دعاء لوالديها، تفاعل معه عدد كبير من المتابعين والفنانين، الذي تمنوا الشفاء لـ غانم وعبد العزيز، ورددوا الدعاء لهما.