شاهدوا محامية أحمد الفيشاوي تكشف للمرة الاولى تفاصيل في قضيته.. ولهذا السبب هربت طليقته!

بعد جدل كبير ، تحدثت السيدة سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي عن قضيته ضد زوجته هند الحناوي وأبنتهما لينا، مؤكدة أنه لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة إبنته الدراسية بإنكلترا.

واكدت أن الحناوي كذبت على الفيشاوي في موضوع دراسة ابنته في إنكلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له، ولكنها كانت تتهرب من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد الفيشاوي، لفتت الى ان من حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعد منذ أن سافرت بصحبة ابنتها وحفيدتها، نافية أن يكون هناك أي حكم بحبس الفيشاوي.

وأكدت لحظي على أن الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.