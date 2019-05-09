شاهدوا محمد إمام يُغازل داليدا خليل باللبناني: “يقبرني جمالك”.. والأخيرة ترد

لم يستطع الممثل المصري ​محمد إمام​ مقاومة اللهجة اللبنانية وايضا سحر الممثلة ​داليدا خليل​ فردا على احدى المقابلات التي تحدثت بها عنه علق : “يقبرني جمالك” واضعا علم لبنان وقلب احمر فردت داليدا قائلة خجولة: ” تقبرني خفة دمك و ذوقك و فنك”.

وكان الممثل المصري محمد إمام قد نشر الصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسل “هوجان” مع الممثلة اللبنانية داليدا خليل بعدما وقع اختياره عليها لمشاركته العمل كضيفة شرف لبنانية.



يذكر ان مسلسل “هوجان” من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ويجسد إمام في المسلسل شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بأشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية التي يعيش فيها “هوجان”، ويعيش قصة وتتغير حياته داخل القرية، ليصبح له شأن كبير في الحياة الاجتماعية.