أثار المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة السخرية عبر تصريحاته المثيرة للجدل، التي دعم بها زوجته على خلفية إعلان براءتها من إدارة حساب “حمزة مون بيبي” الخاص بفضائح المشاهير.

وقال الترك في مداخلة له عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته بطمة مؤخرا في المغرب مع محاميها لإعلان براءتها وشقيقتها ابتسام من التهم الموجهة إليهما: “دنيا بطمة بنتي ربيتها أنا قبل ما تكون زوجتي”.

هذا التصريح أثار موجة كبيرة من السخرية بين المتابعين الذين تداولو مقطع الفيديو، فيما قال آخرون إن حبه لها من تأثير السحر الذي صنعته له، وجاء في التعليقات:”أي تربية الله يهديك وهي خربت بيتك ودمرت زوجتك وأخذت مكانها وعملت عداوة بين الام وبنتها وبينك وبين أولادك، اذا هذي تربيتك تستاهل الي صار فيك”.

وقالت إحدى المتابعات:” مفعول السحر شغال بكفاءة عالية استمري يا دنيا وكثفي السحر بلاش يصحى ويشوفك على حقيقتك”.

وكانت دنيا بطمة قد احتفلت الأربعاء ببراءتها من قضية ”حمزة مون بيبي“، برفقة زوجها وعدد من من أصدقائها.

كما أعربت الفنانة دنيا عن امتنانها لزوجها محمد الترك ”لوقوفه بجانبها في تلك المحنة وعدم تخليه عنها في ظروف صعبة“.

ونشرت بطمة صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وهي تحتضن زوجها محمد الترك، معلقة: ”في يسار صدري .. لك وطن .. دمت لي شيئا جميلا .. لا ينتهي“.

ونشرت دنيا بطمة، قبل أيام وثائق الحكم القاضي ببراءتها وشقيقتها الكبرى ابتسام بطمة، في ملف القضية المعروفة إعلاميا بحساب ”حمزة مون بيبي“، وذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وشاركت دنيا بطمة تعليقا على هذا المؤتمر قائلة: “هذا المؤتمر الصحفي عبارة عن مرآة تعكس الحقيقة التي لطالما انتظرها الرأي العام شكرا للأستاذ والهرم النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي وقف وقفة الأبطال بهذا الملف وقام بترجمة الحقيقة و تفسيرها بدقة لحكم المحكة والتي حكمت ببراءتي لعدم توفير أي أدلة تثبت ذلك”.