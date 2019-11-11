شاهدوا.. محمد الحلو يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه على المسرح

تعرض المطرب المصري محمد الحلو لموقف محرج أثناء إحيائه حفلاً ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، التي يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

حيث أحيا الحلو إحدى حفلات المهرجان على مسرح سيد دروش في الإسكندرية، وفي أثناء غنائه فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي عن الحفل، مما وضعه في موقف لا يحسد عليه إلا أنه لم يرتبك أو يوقف الحفل بل قام بالتقدم لخطوتين على المسرح ووقف ليغني مع الجمهور من دون استخدام “ميكروفون” وسط تفاعل من جمهوره.

ونشر الكاتب الصحافي محمد عبد الله عبر حسابه على فايسبوك فيديو من الحفل للحظة غناء الحلو وسط اقطاع التيار الكهربائي.ويحيي حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربى أبرزهم، أنغام، وعاصي الحلانى، والموسيقار عمر خيرت، ووائل جسار، وأصالة، وكارمن سليمان، وفايا يونان.