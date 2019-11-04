شاهدوا.. محمد الشرنوبي مصدوم ويردّ بعد قرار النقابة بإيقافه

بعد قرار إيقافة عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقيّة الذي صدر مساء يوم الأحد بشكل رسميّ، أعرب الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ عن صدمته، مشيراً إلى أنه مندهش من شكوى غنائه أغنية فيلم “الممر” بدون موافقة مديرة الشركة، مشيرًا إلى أنّ الأمر غير حقيقيّ، لأنّه قدّم صورة لتنفيذ الأغنية في الاستوديو في حضور الموسيقار عمر خيرت والمخرج شريف عرفة.

وأضاف في إتصال هاتفي له ضمن برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أن الشكوى المقدّمة من سارة الطباخ، تتضمّن أيضًا تواجده كضيف في برنامج “الحكاية” دون موافقة مديرة الشركة، أو إرسال المبلغ الذي تقاضاه نظير ظهوره الإعلامي، وهو ما دفع أديب إلى القول: “محدش خد فلوس في الحلقة دي، لأنها كانت دعاية للفيلم”.

وأكد الشرنوبي أن النقابة لم تعلمه بعد بقرار إيقافه، ولكنه سيحترم هذا القرار.