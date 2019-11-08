شاهدوا.. محمد رمضان بحلة جديدة من التمثيل الى كرة القدم

أطل الممثل المصري ​محمد رمضان​ عى محبيه بحلة جديدة حيث ظهر كلاعب كرة قدم خلال مباراة أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط، والتي جمعت بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم السابقين.

وانتهت المبارة بفوز نجوم إفريقيا بهدف صاموئيل إيتو، في وقت نشرت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرمضان أثناء جلوسه على دكة البدلاء وارتدائه لقميص منتخب جنوب إفريقيا وهو الأخضر ويحمل رقم 1.

يذكر ان فريق رمضان جمعه بمحمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، ووائل جمعة، ونادر السيد، وخالد الغندور، وإسماعيل يوسف، والتونسي زبير بيه، وكريم حجي، والكاميروني صامويل إيتو، وروجيه ميلا، والسنغاليان الحاجي ضيوف، وخاليلو فاديغا، والمغربي نور الدين نايبت، وبصير صلاح الدين، والنيجيري كانو، وأموكاشي، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والليبي طارق التائب.