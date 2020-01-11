شاهدوا.. محمد رمضان وسعد لمجرد يشعلان مسرح دبي بـ حفل غنائي

أحيا النجمان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حفلا غنائيا جمعهما للمرة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي وسط حضور جماهيري ضخم.

وصعد للحفل أولا سعد لمجرد لتقديم فقرته الغنائية، ومع انتهائها رافق محمد رمضان في أغنية ”انساي“ ثم غادر مسرح الحفل، الذي شهد العديد من الأحداث.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله وجود سعد لمجرد في الكواليس ليصعد للمسرح من بين الراقصين والراقصات ويحتضن محمد رمضان ويبدأ في أداء الديو الغنائي معه.

وصعد الفنان محمد رمضان، على مسرح الحفل بسيارة فارهة من نوع فيراري حيث نشرت شركة ”روتانا“ مقطعا من فيديو أغنية ”نمبر وان“ التي أشعل بها محمد رمضان حماس الجمهور وظلوا يتفاعلون معه.

والسيارة الفارهة التي ظهر بها محمد رمضان يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي أي قرابة 5.5 مليون جنيه مصري، ولم تكن هذه هي السيارة الوحيدة حيث دخل محمد رمضان المسرح بسيارة أخرى أثناء أدائه أغنية ”مافيا“.

وغنى الفنان محمد رمضان أغنية ”رايحين نسهر“ للمرة الأولى منذ إطلاقها قبل أيام ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور.

وأشعل النجم المغربي الحفل على وقع العديد من أغانيه المتميزة التي لم تخل من أداء الرقصات الباهرة التي عرفها الجمهور عن ”لمجرد“ في إشارة إلى عودته القوية للحفلات بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات.

وأدى سعد لمجرد أغاني: ”سلام، انت معلم، انتي باغية واحد، مالو حبيبي مالو“، وغيرها.

وأدى الفنان سعد لمجرد أغنية ”مهم جدا“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي وحرص ”لمجرد“ في هذه الأغنية على تغيير ملابسه فيما تخلى عن الرقص وعنصر البهجة على المسرح ليقدم عنصرا طربيا للجمهور لأول مرة.

واتشح الفنان سعد لمجرد في نهاية فقرته الغنائية بعلم الإمارات حيث أدى للجمهور أغنية ”السلام عليكم“ وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور ولم يصطحب معه في هذه الأغنية راقصين وراقصات.

وظهر محمد رمضان في إحدى أغانيه وسط مجموعة من الأشخاص الذين حملوه على ”هودج“، وهي من التقاليع المغربية التي تحدث في الأفراح هناك.