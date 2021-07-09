أثار الفنان ال​مصر​ي ​محمد رمضان​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كشف تلقيه هدية ثمينة من أحد محلات المجوهرات في ​الأردن​.



ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة مقطع فيديو، أطهر فيه الهدية التي تلقاها، وهي عبارة عن خاتم كُتب عليه “MR”، ,موجهاً الشكر لهذا المحل، كما أكد على أنه لن يخلع الخاتم طوال حياته.



ونشرت الصفحة الخاصة للمحل مقطع الفيديو، وعلّقت: “نشكر الفنان العربي الكبير “No.1″ محمد رمضان على ثقته بنا وعلى تواضعه واخلاقه العالية نتمنى لك النجاح المتواصل”.



وكان رمضان شوّق الجمهور لفيديو كليب لأغنيته الجديدة “جو البنات”، ونشر مقطعاً من كواليس تصوير الأغنية، وعلّق: “قريبًا.. جو البنات”، من دون أن يحدد موعداً لطرحه.