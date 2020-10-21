أثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلانه بدء تصويره أغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة”، في دبي حالياً.

ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة مقطع فيديو، يشوّق فيه متابعيه للأغنية الجديدة، وعلّق: “من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة”.

وكان رمضان قد طرح مؤخراً أغنية “يا حبيبي”، بمشاركة النجم ميتري جيمس، وحققت نجاحاً كبيراً جداً ونسب مشاهدة عالية، بعد ساعات من طرحها عبر “يوتيوب”.

يُذكر أن رمضان يخوض الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل “موسى”، بعد أن قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي.





