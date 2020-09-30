ما زالت التصريحات التي أطلقها الفنان المصري محمد رمضان خلال حلوله ضيفاً على برنامج “مساء dmc” تتفاعل. وأارت مقدمة البرنامج الإعلامية إيمان الحصري الاهتمام بسؤال طرحته عليه عن سر الخواتم باهظة الثمن التي يزين بها أصابعه.

ورداً على هذا قال إن أحدها هو خاتم الزواج وإنه الأكثر أهمية بالنسبة إليه. كما أشار إلى أنه تلقى الخاتم الثاني هدية من زوجته. أما الخاتم الثالث فلفت إلى انه مصنوع من الماس الأسود وان هذا يرمز إلى القارة الأفريقية التي يستخرج من أرضها هذا الحجر الثمين.

ورداً على الانتقادات التي تطاله بسبب مجوهراته قال إنه لا مشكلة بالنسبة إليه طالما أنه يؤدي كل واجباته من زكاة ودفع ضرائب وغير ذلك.

وأحدث هذا التصريح موجة من الجدل في أوساط متابعي الحسابات التي نشرت مقطع المقابلة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث رأى بعض المتابعين أن شراء المجوهرات حرية شخصية فيما اعتبر آخرون أن الظهور بعدد كبير منها استعراض لا يراعي مشاعر الآخرين. كما سخر منه بعضهم وعلقوا: “الله يعديك شر الجوعان إذا شبع” و”انت مين الي بيكتبلك الهبد الي بتهبده دا؟” و”حديث نعمة”.