إستعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ أغراضه الثمينة في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت ساعاته ونظاراته الشمسية وعطوره وسيجاره على الطاولة. كما استعرض ثوبه المطرز بالذهب ومكتوب عليه من الخاف “Number one”.

وظهر في خلفية الفيديو أغنيته الجديدة “بومبيه” وبرز مقطع من الأغنية يقول فيها محمد رمضان:”إنت عارف أنا تعبت قد إيه في أول مليار جينيه” أي ما يعادل 63,452,179 دولار أميركي. واعتبر العديد من المتابعين أنه يرد على الممثل المصري أحمد الفيشاوي الذي يحاول السخرية من لقبه “نمبر وان”.







