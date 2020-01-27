شاهدوا.. محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مقطع فيديو جديد له اثار به جدلا كبيرا بين المتابعين، اذ انه استعرض من خلاله سلساله المرصّع بالألماس، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين عبّروا عن حبهم لرمضان.

الجدير ذكره ان محمد رمضان شارك الجمهور مؤخرا الصورة الأولى له من كواليس تصوير مسلسله الدرامي لشهر رمضان المقبل “البرنس”، من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في المسلسل كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، وريم سامي.