شاهدوا.. محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة الفارهة

استعرض الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة أمام جمهوره على موقع الصور انستقرام.

وظهرت السيارة مرسوم عليها شعار “نمبر وان”، الذى اشتهر به رمضان بعد طرحه فيديو كليب “نمبر وان”. واستعرض الفنان المصري السيارة من جميع الجهات وفى الخلفية وعلق قائلا: “واحدة من سياراتى، شكرا لكم”.



ويواصل على جانب آخر رمضان تصوير مشاهد مسلسل “البرنس” الذي تشاركه البطولة كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرّر عرضه في شهر رمضان 2020.