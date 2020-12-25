سلطت الاضواء مجدداً على الفنان المصري محمد رمضان بسبب فيديو نشره على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهر فيه وهو يجلس في أحد المطاعم برفقة عدد من الأشخاص فيما يقوم الشيف التركي الشهير نصرت بتقديم الطعام لهم.

وبدا رمضان في الفيديو وهو يتناول اللحم المطهو من يد الشيف بواسطة سكين يشبه الخنجر. وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحقق في أقل من 24 ساعة أكثر من مليونين و361 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنان خضع في وقت سابق للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية بسبب التهمة التي وجهت له بالتطبيع مع فنانين إسرائيليين وذلك على إثر الصور التي انتشرت له برفقة أحدهم.







وبعد انتهاء التحقيق ظهر في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية في الجيزة وهو يستعرض مهارته في لعبة كرة القدم في حضور شقيقه ومدير أعماله محمود. ونشر مقطع فيديو أرفقه بالتعليق: “دلوقتي من نادي نقابتي نقابة المهن التمثيلية بمسقط رأسي وأفتخر محافظة الجيزة”.