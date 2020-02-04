شاهدوا.. محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة “ستينج”

شوّق الفنان المصري ​محمد رمضان​ الجمهور لأغنيته الجديدة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كليب الأغنية، وعلّق بالقول:”هل انتم مستعدين؟ واثق الخطوة وماشي بطلاقة .. هي معايا خلصانة بلياقة”، وكشف عن أن الأغنية تحمل عنوان “ستينج”.

ومن ناحية أخرى، وبعد نشر رمضان فيديو يجمعه بحفيدة الممثل المصري عادل إمام في منزله ترددت أقاويل عن وجود عمل فني سيجمع بينهما قريبا، ولكننا علمنا بأن محمد رمضان اعتاد في الفترة الماضية على زيارة عادل امام في منزله والاطمئنان على صحته وبعكس ما يشاع بوجود خلافات بينهما، لكن العلاقة بينهما جيدة ويحرص رمضان من فترة الى أخرى بان يتصل بعادل وقام مؤخرا بزيارته في المنزل.