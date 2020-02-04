شاهدوا.. محمد رمضان يغني مع حفيدات عادل إمام

بعد نشر الفنان محمد رمضان على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو يجمعه بحفيدات الزعيم عادل إمام، وهو يغني معهن أغنيته الجديدة “رايحين نسر”.

تداول رواد إنستغرام الفيديو والذي انتشر بشكل سريع، وظهر رمضان بصحبة إحدى حفيدات الفنان عادل إمام في الفيديو وقام بتقبيل رأسها، لتدور الكاميرا وتكشف عن وجود فتاتين أخريين من حفيديات الزعيم، ليغني معهن رمضان الأغنية.

من ناحية أخرى نشر رمضان مقطع فيديو آخر على “إنستغرام” يعلن فيه عن مفاجأة جديدة لجمهوره، وهي تقديم أغنيته الجديدة بعنوان “ستينج”.

وعلق على البرومو قائلاً: “واثق الخطوة وماشي بطلاقة، هي معايا خلصانة بلياقة، ستينج”.

يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” والذي شاركه في بطولته حلا شيحة وماجد المصري.