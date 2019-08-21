شاهدوا.. محمد شاكر يطرح اغنيته الجديدة “من هلأ”

اصدر الفنان ​محمد شاكر​ اغنيته الجديدة “​من هلأ​”، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات احمد ماضي، الحان محمد شاكر وتوزيع شريف قاسم.

ويقول مطلعها: “من هَلَّق ممنوع تقلّي حبيبي.. هَلَّق غيرك عم بيقلّي حبيبي.. ولا مرّة حسّيتك فعلاً حبيبي.. إِنتَ أَغرب من إيّامي الغريبي..”.

الجدير ذكره ان محمد فضل شاكر كان قد طرح مؤخرا على قناته الخاصة على يوتيوب، كليب أغنيته “بحبك” باللهجة المصرية، وهي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي.