شاهدوا.. محمد منير بتصريحات مثيرة في أول ظهور له بعد أزمته الصحية

منذ أن اعتذر الفنان محمد منير عن عدم إحياء حفل رأس السنة للعام الجاري 2020، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً، وهو متغيب عن الظهور الإعلامي أو إحياء الحفلات.

وفي لقاء على حسابه الخاص مع الكاتب عمر طاهر، بعد طول الغياب، قال “الكينج” إنه من المغنين الذين لا يهتمون بالدعاية لألبوماته وأعماله الفنية، ولكن يفضل العمل على رؤية الإنسان المصري والمشاكل التي تواجهه؛ وأزماته في الحب والعلاقات العاطفية، مشيرًا إلى أنه يكوّن رؤيته الفنية من خلال هذه الأدوات، ويحاول أن يترجم أعماله الفنية لأغانٍ تمس الناس بفضل الموهبة التي لديه وموهبة صناع الأغنية القادرين على ترجمة رؤيته الفنية.

وعن عدم حاجته للدعاية، كشف منير عن حصوله على ثلاث أسطوانات بلاتينية ضمنها أسطوانة ذهب لم يحصل عليها مطرب عربي واحد، قائلاً: “أنا العربي الوحيد اللى حصلت على 3 أسطوانات بلاتينية واحدة منهم ذهب ومفيش حد على أرض العالم العربي حصل عليها”.



وأوضح منير، أنه لا يستطيع أن يصف بعض الأغاني المنتشرة حاليًا بأنها هابطة، لأن لا يوجد في الفن وصناعة الأغاني شيء اسمه فن هابط، ولكن هناك فن ضعيف وفن آخر قوي وفن منفصل على الناس وفن متحد يمس الناس.

وأعلن الكينغ عن عودته إلى إحياء الحفلات بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته مؤخراً، حيث سوف يحيي حفلا غنائيا يوم 6 آذار (مارس) المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.