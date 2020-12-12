تحدث الفنان محمد هنيدي عن السرّ الذي حيّر الجمهور وأثار الجدل حول سبب التحاق شخصية “خضر” في فيلم “عسكر في المعسكر” بالجيش رغم أنه وحيد بلا إخوات.

وكتب هنيدي عبر حسابه على “فيسبوك” وأعاد نشره على “تويتر” قائلاً: “على مدار 17 عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عامًا، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو إزاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟!”





وتابع من خلال صورة توضيحية: الإجابة ببساطة لم يكن وحيداً وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في اثني عشر مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور هنيدي الطريف وطريقته الكوميدية في الردّ على السؤال المتكرر من المشاهدين وتم تداول الامر بكثافة على السوشيال ميديا.

يذكر فيلم “عسكر في المعسكر” أنتج في عام 2003، وناقش قضية الثأر في الصعيد بطريقة كوميدية، وشاركه في البطولة الفنان الراحل حسن حسني وماجد الكدواني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله.