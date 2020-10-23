نشر الممثل محمود الليثي عبر حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو أعلن فيه شفاءه من فيروس كورونا المستجد هو وأسرته، حيث ظهر بشكل مختلف بسبب إطالة ذقنه، حتى أنه اعتذر عن ظهوره بهذا الشكل، موضحاً أنه لم يخرج من منزله ولم يستطع حلاقة ذقنه.

وطمأن الليثي الجمهور على صحته وصحة أسرته، مؤكداً أن محنة فيروس كورونا مرّت بسلام، إذ قال: “إحنا الحمد لله بكامل صحتنا وعدينا المرض اللعين بسلام”، موجهاً الشكر الى كل من دعا له بالشفاء وسأل عنه خلال الفترة الماضية، واعتذر لعدم تمكّنه من الرد على كل الرسائل. وأضاف أن فترة الحجر المنزلي غيّرت أموراً كثيرة في حياته، وجعلته يدرك أن هناك أشياء لا يمكن تعويضها، مثل محبّة الناس، مشيراً إلى أن كورونا مرض شرس وأعراضه الغامضة تختلف من شخص لآخر.

وكشف الليثي أن شخصاً وضع صندوقاً فيه عصائر وفاكهة أمام منزله، ولم يعرف من أرسله، وهو ليس من أقاربه أو أصدقائه، مؤكداً أن هذا الأمر ساهم في تحسين نفسيته، وتمنّى أن يعرف من أرسل إليه الصندوق.

وكان محمود الليثي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، موضحاً أنه يعاني من المرض منذ عشرة أيام وحالته مستقرة، وطالب الجميع بالدعاء لزوجته ووالدته لأن حالتهما صعبة.

في جانب آخر، ينتظر محمود الليثي عرض فيلم “حظر تجول”، الذي يشارك فيه إلى جانب إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.