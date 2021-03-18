وجّه المدوّن اللبناني المثير للجدل إيلي باسيل رسالة إلى الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، ونشر على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الشقيقتان وهما ترقصان احتفالاً بإطلاق سراح ابتسام وبراءتهما من تهمتَي النصب والتشهير على خلفية القضية التي باتت تُعرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وأرفق باسيل الفيديو بتعليق تحدث فيه عن تعرّض الشقيقتين للإذلال داخل السجن، وكتب في هذا السياق: “هالقدّ فرحانين بالذلّ اللي ذلكن ياه القضاء وما زال ولاّ كيف؟ يّي فوتة الحبس ساعة وحدة بس لحالها ذلّ ذليل. فما بالكن أيّام وليالي يا صاحبات سوابق”. وأضاف إلى التعليق “هاشتاغات”: “الله لا يجرّبنا” و”رقص الذل” و”رقصة الفقمة المذبوحة من الذل”.

ويُشار إلى أن ابتسام ظهرت للمرة الأولى بعد خروجها من السجن في صورة نشرتها على حسابها الخاص في التطبيق، وبدا من خلالها أنها تتمتع بحالة جيدة جداً، وأرفقتها بالتعليق: “شكراً لكل حبايبي وأصدقائي الأوفياء والصفحات واليوتوبرز الي منساونيس منساش وقفتكم معانا والله يسلمكم وينجيكم والله يخليكم ليا أحبكم والله”.