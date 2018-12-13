شاهدوا مريم أوزرلي للمرة الأولى مع محمد إمام.. و3 نجمات يطلبن العمل معه

ظهرت النجمة التركية مريم أوزرلي للمرة الأولى برفقة الفنان محمد إمام في القاهرة، ضمن كواليس تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد”.

ولكن يبدو أنها لم تتعاقد حتى الآن على بطولة الفيلم، حيث أصر إمام على الإشارة لتواجدها “بدافع الزيارة فقط”، وفي الوقت نفسه عرضت ثلاث نجمات العمل مع النجم الشاب، بعدما نشر إعلانا يطلب “وجها جديدا وجميلا” لبطولة مسلسله الجديد “هوجان”!!

إمام شارك جمهوره صور زيارة مريم أوزرلي عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق قائلًا: سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير فيلم لص بغداد. ولم يكشف موقفها من التعاقد على البطولة النسائية بالمشاركة مع ياسمين رئيس، رغم مرور ثلاثة أسابيع على بدء التصوير. ويبدو أن الاتفاق النهائي يواجه عراقيل، علما أن إمام مصر على أن تقدم الدور نجمة كبيرة لم تعمل سابقا في السينما المصرية، وتحمل ملامح غربية.

شروط النجمة التركية المشهورة في العالم العربي بدور السلطانة هيام بمسلسل “حريم السلطان”، حيث طلبت ألا تتكلم باللغة العربية، وثانيها أن تتقاضى أجرها كاملا باليورو وقبل بدء التصوير، وقامت بدور الوسيط بينها وبين الشركة المنتجة مصممة الأزياء التونسية إيمان الخميسي.

إمام، وفي اليوم نفسه، تلقى أغرب استجابة على إعلان “طلب وجه نسائي جديد وجميل” عمرها يتراوح من ٢٠ الى ٢٥ سنة، و تجيد التحدث باللغة الفرنسية او الإنجليزية بطلاقة، للمشاركة بدور رئيسي في مسلسله الجديد “هوجان”، حيث تقدمت النجمات درة وريم مصطفى ويسرا اللوزي بطلب العمل، رغم مخالفتهن الشرط الأساسي في الإعلان وهو السن، واعتذر محمد من يسرا بسبب ارتباطها بالعمل مع النجم أمير كرارة في مسلسل “كلبش 3″، ورحب بالتعاون مع درة، ولم يعقب على طلب ريم مصطفى.

يذكر أن مسلسل “هوجان” سيعرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2019 من تأليف محمد صلاح العزب الذي تعاون معه إمام سابقا في مسلسل “دلع البنات”، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج شيرين عادل.