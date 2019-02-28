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شاهدوا مريم حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على يخت فاخر.. وتكشف عن وجهها لأول مرة

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marriam hussein daughter

مريم حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على يخت فاخر

بأجواء من الفرح والسعادة احتفلت الفنانة مريم حسين بعيد ميلاد ابنتها أميرة الثاني، وفاجأت الجميع بكشفها عن وجه ابنتها للمرة الأولى بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

حسين نشرت وللمرة الأولى صوراً ظهرت فيهم ملامح ابنتها أميرة واضحة، كما بدت ترتدي فستان لشخصية “فروزن” قريبة من إطلالة والدتها، ووضعت لها مكياجا خفيفاً مما جعل العديد من الناشطين يتناقلون الصورة ويثنون على جمال الطفلة.

كما نشرت حسين مجموعة صور أخرى لكنها غطت وجه ابنتها فيهم برموز ووجوه كرتونية، كما أظهرت الصور التحضيرات المميزة للحفل.


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