تواصل الفنانة مريم حسين نشر الصور والفيديوهات التي تسجل لها أثناء زيارة قامت بها إلى لبنان مؤخراً. وفي أحدثها ظهرت بإطلالة أحدثت موجة غضب في أوساط المتابعين.

وفي هذا السياق تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً لها ظهرت فيه أثناء وجودها على الشرفة في المنتجع حيث تقيم.

وبدت وهي ترتدي روب الاستحمام وترقص على أنغام إحدى الاغنيات. واطلق هذا موجة من التعليقات التي تضمنت الكثير من الانتقادات.

ومما كتبه الناشطون: ” فاتحة الروب مع الجهة الثانية ما فيه احد يشوفها عليها ملابس بس قصيرة مرة الله لابيلانا” و”هاذي ما تحترم أحد. يعني حكومة الإمارات طلعوها من السجن قالوا تتعدل هي زادت الطين بلة. احترمي البلد اللي انتِ فيها” و”متى تنقرض هالحشرات؟” واعتبر بعضهم أنها لا تتصرف بطريقة واعية وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 21 ألف مشاهدة في بضع ساعات.

ويشار إلى أن مريم وجهت مثل الكثير من فنانات المغرب والعالم العربي رسالة تهنئة إلى أبناء بلدها والقيمين عليه لمناسبة يوم الاستقلال وكتبت على حسابها الخاص على التطبيق: “عيد استقلال مجيد. الله يحفظ لنا ملكنا وعائلته الكريمة”.