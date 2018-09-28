شاهدوا مريم حسين تستقبل ابنتها في مطار القاهرة بلقطات عفوية

نشرت مريم حسين مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” تستعرض من خلاله استقبالها لابنتها الصغيرة الأميرة في مطار القاهرة، حيث تقضي بها النجمة المغربية حالياً آخر أيام الصيف بالعاصمة المصرية.

وأطلت مريم حسين في مقطع الفيديو وهي تحضن ابنتها بقوة بعد أن استقبلتها في المطار، ثم استعرضت منظر النيل والقمر من شرفة مقر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حضرت منذ أكثر من أسبوع للاحتفال بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها وتركت طفلتها لدى عائلتها، قبل أن تستقبلها مؤخراً لكي تستمتع معها بما تبقى من عطلتها قبل أن تسافر من جديد إلى الإمارات.

وكانت النجمة العراقية قد شاركت مؤخراً في حملة لدعم الأطفال ضحايا الحروب برفقة طفلتها الأميرة، حيث كتبت منشوراً على “انستقرام”، قالت فيه: “اجمل احساس عندما تمتزج موهبتك وهوايتك وتشاركها مع قطعه من قلبك.. هذا هو العشق والإحساس الاصدق الذي شاركته مع اميرة قلبي ابنتي في اعلان خيري لعرض ازياء لدعم اطفال ضحايا الحروب”.