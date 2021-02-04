تعرّضت الفنانة المغربية مريم حسين لموجة واسعة من الانتقادات بسبب فيديو نُشر لها على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وفيه ظهرت وهي تقف أمام كاميرا أحد المصورين في جلسة تصوير جديدة.

أما أكثر ما أثار اهتمام المشاهدين فهو فستانها الذي بدا كاشفاً وجريئاً عند الصدر، وهو ما ركزت عليه العديد من التعليقات. ومما كتبه المتابعون: “حلوة بس الفستان مو لايق عليها” و”ربي بيعطيهن فلوس وزيادة رزق وهم يزيدو يتعرون” و” ما عرفت هي تعرض قمصان نوم ولا مجوهرات” و”يا ربي شو هاد ما بتخجل؟”.

ويُشار إلى أن الأضواء كانت قد سُلطت على مريم حسين بسبب موقفها من قرار حبس مواطنتها الفنانة دنيا بطمة حيث أشارت في تعليق لها إلى أنها تسامحها وأنها تؤمن بعدالة القضاء. كما ناشدت ملك المغرب التدخل لمنع حبس دنيا لأنها أم.

ويًذكر أنه تم أخيراً تداول صورة تعود إلى زمن طفولتها وتبين أنها نشرت قبل هذا على حسابها الخاص في التطبيق وأرفقتها بالتعليق: “منذ 20 عاماً يوم كنتم تركبون الدراجات الهوائية”.