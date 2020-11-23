خلال لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، تحدثت الفنانة المغربية مريم حسين عن تفاصيل حياتها الشخصية وردّت على الكثير من الأسئلة المثيرة للجدل، وكشفت عن العديد من المعلومات المنتشرة عنها عبر السوشيال ميديا.

وفاجأت مريم الجميع بعد سؤالها عن مكان إقامة طليقها فيصل الفيصل بالردّ “بقلبي”، لكنها استدركت قائلةً: “انا احب ابنتي واحب اي شي هي تحبه”. ولكنها رفضت التحدث عن تفاصيل حياته قائلةً “طالما هو لا يظهر مكانه وتفاصيل حياته على السوشيال ميديا ما اقدر اتكلم في أي شيء يخصه”.

واستغربت مريم الأخبار المنتشرة عن زواج الفيصل، فقالت: “كيف انا ما اعرف هالخبر وابنته ما تعرف”، مؤكدة انه يتواصل باستمرار مع ابنتهما التي تبلغ من العمر 3 سنوات”.

ولدى سؤالها عن زواجها من شخصية إماراتية مرموقة، بدت مريم مرتبكة ومتوترة ولم ترد مباشرةً على السؤال، واكتفت بالقول: “ما أقدر أقول شيء عن هذا الموضوع”. وأضافت: “الحديث عن هذا الموضوع خط أحمر لأني أنا جربت لما اتكلمت في المرة الأولى في السوشال ميديا أصبح الزواج فاشلًا.. عشان كده هالحين ما أقدر أتكلم عن الموضوع.. لكن كل اللي أقدر أقوله إني سعيدة َومستقرة.. أتمنى أخليه هذا الموضوع خاص”.

أما عن تجربتها داخل السجن، فقالت: “كانت تجربة جيدة.. لأنني تعلمت كثيرا من أخطائي وتقربت من الله وانتظمت في الصلاة.. وكان درسا أفتخر فيه.. ويمكن لو كان هذا ما حدث كان زماني زايدة في الهبل وما كان بقى عندي بيت واستقرار مثل الآن”.