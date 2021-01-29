حلّت الفنانة ميرهان حسين مع الممثلة السعودية أضوى فهد، ضيفتين على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا، وخلال الحلقة وجه مقدم البرنامج لمريهان بعض الأسئلة، كان بدايتها أنها من مواليد 1982، لتنفي الامر بشكل قاطع قائلة: “لأ لأ”.

وسألها الأغا عن أغلى أشخاص في حياتها، لتجيب عائلتها وأصدقاؤها، وأوضحت أن أهلها وكرامتها وحياتها الشخصية هي خطوط حمراء في حياتها.

وأضافت إنها تتمنى أن تمحي من شخصيتها الخوف والتردد، أما الأشياء التي لا تفارقها فهي الهاتف والشاحن والساعة.

وعن الصفات التي تحبها في الرجل قالت: “الصدق والكرم و”الحمشنة”.

على جانب آخر، كانت ميرهان حسين قد شوقت جمهورها لأغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، لكن لم تكشف عن تفاصيلها.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل “ختم النمر”، بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف