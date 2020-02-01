شاهدوا.. مشاعل الشحي بشعر أشقر قصير يغير ملامحها وأسلوبها تماماً

فاجأت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي متابعيها بإطلالة غريبة تماماً وتعتمدها للمرة الأولى بعد نزعها غطاء الرأس.

وظهرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بشعر أشقر قصير.

وبدت وهي تسير إلى الامام بخطوات راقصة أمام الكاميرا قبل أن تفاجأ بصوت هاتفها يرن. وتحول الموقف إلى عفوي وطريف أضحك الكثير من المتابعين.

وفي المقابل ركز عدد من هؤلاء على التغيير الكبير والسريع الذي تجريه الفنانة على شكلها وأشار آخرون إلى أنها تبالغ في هذا وحقق المقطع أكثر من 89 ألف مشاهدة.

كما لفتت مشاعل الأنظار في فيديو آخر نشرته في وقت لاحق وظهرت فيه وهي تقوم بتسريح شعرها ليصبح متموجاً بواسطة أداة تصفيف حرارية.

ويشار إلى أنها اتهمت بتخطي الحدود قبل ذلك بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تعتمد لون الشعر الأشقر الفاتح بعدما أضافت العدسات الملونة إلى عينيها.

ويذكر أنها تعرضت أيضاً للكثير من الانتقادات بعد تخليها عن غطاء الرأس ووصل ذلك إلى درجة القول إنها بدأت تسير على طريق الانحراف.